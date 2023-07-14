Рада офіційно змінила дати трьох свят

Верховна Рада ухвалила законопроект, яким офіційно встановлюються нові дати трьох святкових днів – Різдва Христового, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у п’ятницю, пише УНН.

“Рада змінила дати державних свят:

25 грудня – Різдво Христове (замість 7 січня)

15 липня – День Української Державності (з 28 липня): коли вшановується пам’ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого

1 жовтня – День захисників і захисниць України (з 14 жовтня): пов’язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці”, – написав Железняк у Telegram.

З його слів, метою законопроекту є «відмова від російської спадщини».

“Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня”, – вказав він.

З його слів, голоси по фракціях розділилися наступним чином:

СН – 175

ЄС – 19

Батьківщина – 13

Платформа за життя та мир – 0

За майбутнє – 5

Голос – 10

Довіра – 10

Відновлення України – 2

Позафракційні – 7

У пояснювальній записці до документа вказано, що українському народові тривалий час нав’язувались російська ідеологія у майже всіх сферах життя, у тому числі стосовно дотримання юліанського календаря та святкування Різдва Христового 7 січня. Різдво Христове – це велике християнське свято, яке є невід’ємною частиною нашої української культури. Більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня. Православна церква України 24 травня 2023 року на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня 2023 року на новий – новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня.

І що зміна дати святкування Різдва Христового зумовлює необхідність перенесення на тринадцять повних календарних днів дат відзначення Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня) та Дня захисників і захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня).

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Архієрейський собор під головуванням очільника ПЦУ митрополита Епіфанія 24 травня затвердив постанову про перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, але у парафій залишається право вибору. Рішення ще має затвердити помісний Собор у липні.