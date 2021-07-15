Рада приняла закон о новых правилах содержания животных

Закон вводит ряд ограничений в обращении с животными в Украине, в частности, запрещает оставлять собак без присмотра возле магазинов или откармливать птиц для фуа-гра.

Верховная Рада Украины приняла закон, который внедряет новые нормы содержания животных и обращения с ними.

Как сообщает УНИАН, за закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив Европейского Союза в сфере охраны животного и растительного мира» (№ 2351) проголосовали 285 народных депутатов Украины.

В частности, закон повышает штрафы за жестокое обращение с животными, а также запрещает:

содержать животных лицам, на которых налагалось административное взыскание или применялись меры воздействия за жестокое обращение с животными, в течение года со дня вступления в законную силу постановления о его взыскании;

содержать животных лицам, которые привлекались к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными или были освобождены от уголовной ответственности и если производство по делу закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам;

попрошайничать с животными;

оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека при температуре воздуха более +20ºС и менее +5ºС;

убивать животных для регулирования численности бездомных животных;

использовать животных как мишени при обучении стрельбе или в соревнованиях по стрельбе;

использовать для работы больных, раненых, беременных в последней трети беременности или недокормленных животных;

использовать в работе с животными снаряжение и другие средства, которые могут привести к травмированию, увечью или гибели животных;

содержать животных в помещениях, в которых проводится убой животных или в которых находятся туши забитых животных;

насильно кормить животных, кроме кормления с лечебной или профилактической целью, в частности, запрещается осуществление деятельности по разведению и выращиванию гусей и уток для получения фуа-гра (жирной печени);

потрошить, осмаливать, снимать кожу, коптить, отделять части и т. д. до прекращения сердцебиения животных;

дарить домашних животных как призы, награды или премии;

причинять домашним животным боль, страдание или угнетение;

дрессировать животных способом, наносящим вред здоровью животного и его общему состоянию;

убивать животных путем утопления, удушения, использования электрического тока и веществ, приводящих к отравлению;

замуровывать животных в подвальных помещениях;

оставлять домашнее животное привязанным, если длина привязи составляет менее 20 метров, кроме собак, выполняющих сторожевые функции, для которых такая длина должна составлять не менее 10 метров;

независимо от длины привязи запрещается оставлять животное без возможности укрыться в помещении, постройке и тому подобное, привязанным под действием прямых солнечных лучей при температуре воздуха более +20ºС или менее 0ºС;

оставлять домашнее животное привязанным без присмотра в общественных местах или местах скопления людей (возле остановок, магазинов и тому подобное), а также привязывать животных к транспортным средствам и принуждать к бегу за моторными транспортными средствами;

содержать в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, оздоровительных учреждениях и других непригодных для показа диких животных в общественных местах, а также в квартирах, частных домах, приусадебных, садовых участках медведей, львов, тигров, кабанов, крокодилов, волков, больших и ядовитых змей, хищных птиц, других животных, которые представляют угрозу для людей, или видов животных, занесенных в Красную книгу, а также в Список II Бернской конвенции;

использовать животных для рекламы в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания;

предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев;

пропагандировать жестокое обращение с животными.

Кроме того, закон предусматривает, что

выгуливать собак и других домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, вне места постоянного содержания таких животных, можно только при наличии поводка;

на собаках пород, включенных в перечень опасных пород собак, утвержденный Кабинетом Министров Украины, должен быть намордник;

на домашнем животном обязательно должен быть ошейник с идентифицирующими отметками.

Также, согласно документу, ветеринарное обслуживание должно включать услуги по эвтаназии для прекращения страданий животного, если они не могут быть прекращены иным способом.

На сайте Верховной Рады отмечается, что закон направлен на внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов по отношению к животным и приведение законодательства Украины в соответствие с Директивами Европейского Союза.

Документ вносит изменения в Уголовный кодекс, кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный процессуальный кодекс, Лесной кодекс, законы Украины «О защите животных от жестокого обращения», «О животном мире», «О Национальной полиции», «О Красной книге Украины», «О местном самоуправлении в Украине».