Визначено перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК
Створено 1348 експертних команд на заміну МСЕК
Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) визначило перелік закладів з експертними командами на заміну системі медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Нові експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні. Про це повідомляє МОЗ.
МОЗ зазначає, що у новій системі:
- Створено 1348 експертних команд, в яких працюватимуть понад 4300 лікарів, що втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК.
- Команди сформовані за спеціалізаціями, серед яких: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична тощо.
- Визначено перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуючи експертну підтримку та перегляд рішень у разі їх оскарження пацієнтом.
- Інтерактивна карта закладів та дашборди вже доступні на сайті МОЗ, а список лікарів та контактні дані публікуються на інформаційних ресурсах лікарень.