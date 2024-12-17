Визначено перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК

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Створено 1348 експертних команд на заміну МСЕК

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) визначило перелік закладів з експертними командами на заміну системі медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Нові експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні. Про це повідомляє МОЗ.

МОЗ зазначає, що у новій системі:

  • Створено 1348 експертних команд, в яких працюватимуть понад 4300 лікарів, що втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК.
  • Команди сформовані за спеціалізаціями, серед яких: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична тощо.
  • Визначено перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуючи експертну підтримку та перегляд рішень у разі їх оскарження пацієнтом.
  • Інтерактивна карта закладів та дашборди вже доступні на сайті МОЗ, а список лікарів та контактні дані публікуються на інформаційних ресурсах лікарень.
Визначено перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК: деталі від МОЗ фото 1

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