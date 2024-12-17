Визначено перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК

Створено 1348 експертних команд на заміну МСЕК

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) визначило перелік закладів з експертними командами на заміну системі медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Нові експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні. Про це повідомляє МОЗ.

«Нові заклади обрані таким чином, щоб бути максимально доступними для людей і водночас відповідати сучасним стандартам якості медичних послуг», – наголошує Міністерство охорони здоров’я України.

МОЗ зазначає, що у новій системі: