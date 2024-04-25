Рада в цілому підтримала законопроект про обчислення страхового стажу

25 квітня Рада в цілому проголосувала за законопроект про обчистення страхового стажу №9453 в Україні. “За” виступили 303 депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

Згідно цього законопроекту, за словами нардепа, розмір пенсії обчислюється пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали як в Україні, так і за її межами. А стаж роботи, набутий в державах колишнього СРСР, зараховується до загального страхового стажу.

“Також визначаються умови пенсійного забезпечення для військових, які набули страховий стаж в РФ. Крім того, буде здійснюватись щорічна ідентифікація пенсіонерів, які тимчасово проживають за кордоном, щоб продовжувати їм виплати пенсій”, – додав Гончаренко. Водночас, як зазначив він, в нормах законопроекту йшлося і про збільшення пенсії працівникам ДБР. “Але це рішення провалено”, – констатував він.