Рада в цілому підтримала законопроект про обчислення страхового стажу
25 квітня Рада в цілому проголосувала за законопроект про обчистення страхового стажу №9453 в Україні. “За” виступили 303 депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.
“Також визначаються умови пенсійного забезпечення для військових, які набули страховий стаж в РФ. Крім того, буде здійснюватись щорічна ідентифікація пенсіонерів, які тимчасово проживають за кордоном, щоб продовжувати їм виплати пенсій”, – додав Гончаренко.
Водночас, як зазначив він, в нормах законопроекту йшлося і про збільшення пенсії працівникам ДБР.
“Але це рішення провалено”, – констатував він.
Страховий стаж в Україні
Щоби піти на пенсію, українцям необхідно набрати певний страховий стаж. Але у житті виникають різні обставини, і іноді людина може мати періоди, коли вона не може працювати. Однак для деяких громадян цей період може бути врахований у страховому стажі.
Водночас, якщо за людину не відраховуються щомісячні платежі до Пенсійного фонду, такий стаж не враховується, навіть якщо вона працює. Так, у 2024 році мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 років для чоловіків і жінок становить 31 років, у 63 роки – 21-31 років, в 65 – 21 років.