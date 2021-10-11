Відтепер всі доступні комбінації номерних знаків на транспорт можна переглянути онлайн

Найголовніші принципи роботи сервісних центрів МВС — клієнтоорієнтованість та відкритість. Тому ми продовжуємо впроваджувати нові онлайн-сервіси.

На сайті ГСЦ МВС запрацював ще один сервіс «Наявність номерних знаків». Він надає можливість дізнатися онлайн про усі доступні для закріплення номерні знаки в усіх сервісних центрах МВС та знайти серед них найкращий для свого авто. І якщо аналогічний сервіс, що функціонував раніше, дозволяв шукати номерні знаки лише з категорії «платних», відтепер у вільному доступі є абсолютно всі наявні в сервісних центрах МВС номерні знаки.

Є два варіанти алгоритму пошуку.

«Наявність в області» — обравши цей критерій, можна легко дізнатися про всі номерні знаки в сервісних центрах МВС та ЦНАПах конкретного регіону, із зазначенням їх вартості та сервісних центрів МВС, де вони є на цей час.

Вказавши у полі «Пошук» номер сервісного центру МВС, можна побачити усі номерні знаки, наявні саме в ньому.

Вказавши у полі «Пошук» номер сервісного центру МВС, можна побачити усі номерні знаки, наявні саме в ньому. «Числова комбінація» — дозволяє легко знайти омріяну комбінацію цифр номерного знаку серед усіх сервісних центрів МВС та ЦНАПів.

Перелік наявних номерних знаків оновлюється в режимі реального часу, тобто, після закріплення номерний знак не відображатиметься. Номерні знаки не бронюються, тому, збираючись до сервісного центру МВС, краще обирати декілька прийнятних варіантів комбінацій.

Сервіс перевірки наявності номерного знаку по Україні шукайте тут.

Нагадуємо, що на сайті ГСЦ МВС також працює інформаційний онлайн сервіс «Калькулятор вартості реєстрації ТЗ» та сервіси з онлайн перевірки документів, зокрема посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію та свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за номером: (044) 290 19 88 або в повідомленнях на офіційній Facebook-сторінці ГСЦ МВС.

Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Одеській області