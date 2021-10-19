Журналисты узнали, кого «слуга» Тищенко взял себе в помощники и во сколько они обходятся бюджету Украины (видео)

По данным СМИ, главный помощник Тищенко за неполных 2 года работы получил из бюджета более миллиона гривень зарплаты.

Журналисты узнали, что народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко взял в помощники своего бизнес-партнера Александра Ситака. Он за неполных 2 года работы получил из бюджета Украины 1,1 млн гривень зарплаты — то есть примерно по 45 тысяч в месяц.

Как говорится в сюжете BIHUS info, также на Ситака записана недвижимость, которой пользуется Тищенко.

Как рассказали журналисты, Александр Ситак совместно с женой Тищенко Аллой Барановской является совладельцем ресторана «Ришелье». Кроме того после прихода в Верховную Раду Тищенко переписал на жену весь свой бизнес.

Брат Ситака Виталий совместно с Барановской владеет рестораном «Велюр». Также квартира в Киеве, где живет Тищенко с семьей, принадлежит Виталию Ситаку. Кроме того, нардеп часто бывает в доме в столице, который по документам также принадлежит Ситаку.

Однако депутат не прокомментировал журналистам работу его партнера, поскольку даже не дослушал вопрос — ему якобы внезапно позвонили.

Помимо Ситака, у Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе помощником значится Юлия Загинай. А в общем на общественных началах у «слуги» числятся 9 помощников.

Напомним, весной нардеп Тищенко отметился нарушением карантина. Депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской. По предварительной информации, она прошла в ресторане отеля Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов и отелей в любое время суток, кроме утреннего.

Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у «слуги народа». Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле гостиницы, где, предположительно, состоялась вечеринка. По факту нарушения карантина полиция начала уголовное производство.

Сам Тищенко заявил, что карантин не нарушал. // УНИАН