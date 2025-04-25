Реєстр лудоманів торік поповнила рекордна кількість українців
Люди масово подають заяви до реєстру, аби на певний період закрити собі доступ до азартних ігор
12 807 українців наразі перебуває у реєстрі лудоманів. За рік перелік збільшився утричі: реєстр поповнився на 9 389 осіб, а 1 496 були виключені через завершення строку обмеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».
Майже усі записи у реєстрі – це добровільні звернення. Люди самі подають заяву про самообмеження, аби на певний період закрити собі доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх. Термін такого обмеження – від шести місяців до трьох років.
За перші два місяці 2025 року до реєстру було внесено 1 719 осіб, тобто, в середньому, 860 на місяць – це на 10% більше, ніж у 2024.
Наразі немає чіткої статистики щодо реальної кількості українців з ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини – зокрема, людей, що грають в онлайн-казино.
Як відомо, Кабінет міністрів утворив державне агентство «ПлейСіті», яке буде реалізовувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей. Також уряд під час засідання ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ.
Правонаступником майна, прав та обов’язків комісії визначено державне агентство «ПлейСіті». Як зазначає Міністерство цифрової трансформації, новий регулятор працюватиме під координацією відомства та контролюватиме ринок азартних ігор і лотерей.
До слова, до 80% доходів букмекерським конторам приносять люди, які мають залежність від азартних ігор. Відповідну статистику наводить член експертної групи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з азартних ігор та розладів, пов’язаних із ними Чарльз Лівінгстон.