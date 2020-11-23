Результаты выборов мэров: список победителей по городам

В большинстве городов Украины завершились местные выборы. Действующие мэры 9 областных центров и столицы были переизбраны на следующую каденцию уже в первом туре. В остальных городах борьба кандидатов продолжилась во время повторного голосования.

Кто победил на выборах мэра в областных центрах, а также где и почему назначены перевыборы — подробно на РБК-Украина.

Где выборы мэра прошли в один тур

Жители Киева избрали мэра в первом туре 25 октября. С 50,51% голосов победу одержал действующий мэр Виталий Кличко (УДАР). Александр Попов («Оппозиционная платформа — «За життя») с результатом в 9,51% занял второе место.

Избиратели Винницы абсолютным большинством голосов (69,93%) поддержали Сергея Моргунова («Украинская стратегия Гройсмана») — городской голова с 2015 года. Его ближайший оппонент Сергей Кудлаенко («Европейская солидарность») набрал 13,04%.

В Житомире на вторую каденцию с 51,38% голосов выбрали Сергея Сухомлина («Пропозиция»). С большим отставанием второе место досталось кандидату от «Слуги народа» Виктору Евдокимову (12,56%).

Мэр Запорожья Владимир Буряк избран городским головой на второй срок с поддержкой 59,99% жителей города. Он выдвигался от собственной партии «Еднання». На втором месте с результатом 11,43% оказался Валерий Прозапас «Европейская солидарность».

Руслан Марцинкив продолжил работу на посту мэра Ивано-Франковска после местных выборов. Он выдвигался от ВО «Свобода» и в первом туре обошел своих оппонентов со большим преимуществом — набрал 84,78%. У кандидата на втором месте Петра Шкутяка от «Европейской солидарности» — 7,05%.

В Кропивницком на выборах в один тур победил действующий мэр Андрей Райкович («Пропозиция») — 53,53%. Второе место по итогам голосования с 19,88% занял Артем Стрижаков («Стратерия города»).

Сергей Надал (ВО «Свобода») одержал победу на выборах мэра Тернополя в третий раз. Он получил 74,59% голосов в первом туре с большим отрывом опередив кандидата от «Силы людей» Ивана Сороколита (5,88%).

Абсолютное большинство избирателей Харькова проголосовало за Геннадия Кернеса. Мэр города (с 2010 года) в первом туре выборов получил 60,34%. Бизнесмена и нардепа от ОПЗЖ Александра Фельдмана поддержало 14,13% граждан.

Жители Хмельницкого на второй срок избрали Александра Семчишина (ВО «Свобода») с максимальной поддержкой в 86,83%. С отставанием в 70 тысяч голосов на втором месте оказалась Инна Ящук («Слуга народа») — 4,9%.

В Чернигове победил действующий городской голова Владислав Атрошенко («Родной дом») с результатом 77,49% голосов. Его главный конкурент Вадим Антошин («Оппозиционная платформа — «За життя») получил лишь 4,5% поддержки.

Победители второго тура

В Луцке новым мэром стал Игорь Полищук («За майбутнє») с 54,6% голосов. Также во втором туре участвовал бывший городской голова Богдан Шиба. Он получил 42,8% голосов.

В Днепре во второй тур 22 ноября вышли действующий мэр Борис Филатов («Пропозиция») и депутат горсовета Загид Краснов («Громадська сила»). По данным экзит-полов, с результатом в 78,75% Филатов продолжит работать на должности. За Краснова проголосовало 18,25% избирателей.

В Краматорске победителем на повторном голосовании стал самовыдвиженец Александр Гончаренко (57,85%). Он сменил на посту городского головы Андрея Панкова, который также участвовал во втором туре, но получил 40,17% голосов.

Второй тур в Ужгороде прошел 22 ноября. По результатам подсчета голосов, первое место занял действующий мэр Бордан Андриив с результатом 51,01% или 12869 голосов. Его оппонент Виктор Щадей от «Слуги народа» получил 11452 голоса.

Лидером повторного голосования 22 ноября во Львове, по предварительным результатам, стал Андрей Садовый. Согласно экзит-полу Liberty Report, Садовый набрал 62,8% поддержки избирателей, а его оппонент Олег Синютка («Европейская солидарность») — 37,2%.

В Николаеве второй тур прошел 22 ноября, в нем приняли участие действующий мэр Александр Сенкевич(«Пропозиция») и Владислав Чайка (ОПЗЖ). Экзит-пол местного издания «НикВести» прогнозирует победу Сенкевичу с 61,6% голосов, у Чайки — 38,4%.

Мэром Одессы во втором туре переизбран Геннадий Труханов («Доверяй делам») с результатом 54,28% или 93921 голосов. Кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик получил почти на 21 тысячу голосов меньше — 72974.

В Полтаве, по предварительным результатам второго тура, победил кандидат от «За майбутне» Александр Мамай с 52,8% голосов. Он возглавлял горсовет с 2010 по 2018 год. За Сергея Иващенко («Слуга народа») проголосовало 47,19% избирателей.

Второй тур в Ровно состоялся 22 ноября. О своей победе заявил кандидат от «Европейской солидарности» Александр Третьяк с результатом 50,18% голосов. По предварительным итогам, на 3% от Третьяка отстал Виктор Шаркизян («Рівне разом») — 47,76%.

В Сумах на третью каденцию переизбрали Александра Лысенко («Батькивщина») с поддержкой 60,32% или 26446 голосов . Второй участник повторного голосования Вадим Акперов («Европейская солидарность») получил 16567 голосов.

В Херсоне с результатом 63,59% или 34125 голосов мэром стал Игорь Колыхаев — народный депутат ВР IX созыва от партии «За майбутне», в местных выборах участвовал от политсилы «Нам здесь жить!». С отставанием в 16 тысяч голосов Владимир Сальдо («Блок Владимира Сальдо») занял второе место — 18135 голосов.

Второй тур выборов мэра в Черкассах состоялся 22 ноября. По данным экзит-пола Liberty Report, лидером голосования стал действующий мэр Анатолий Бондаренко («За майбутне») — 54,25%. Кандидат от «Голоса» Виктор Евпак получает 45,75% голосов.

В Черновцах повторное голосование было назначено на воскресенье, 29 ноября. В нем примут участие победители первого тура — Роман Кличук («Единая альтернатива») и Виталий Михайлишин («Команда Михайлишина»).

В 4-х городах состоятся перевыборы

ЦИК назначила перевыборы в Борисполе из-за смерти от коронавируса вновь избранного 25 октября мэра Анатолия Федорчука (он занимал должность городского головы с 2006 года).

Также перевыборы пройдут в Новгород-Северском Черниговской области, в связи со смертью от COVID-19 победившего на выборах Олега Бондаренко (был мэром города с 2015 года).

В Конотопе Сумской области 16 ноября от осложнений коронавируса скончался действующий мэр Александр Луговой. Он получил наибольшее количество голосов в первом туре выборов (37,34%) и должен был участвовать в повторном голосовании вместе с Артемом Семенихиным.

В Броварах Киевской области суд прекратил полномочия территориальной избирательной комиссии после выявления нарушений Избирательного кодекса и обязал новый состав ТИК провести повторные выборы мэра и депутатов горсовета.

Даты перевыборов должны назначить территориальный избирательные комиссии в этих населенных пунктах. ЦИК отменила ранее установленные даты голосования в Броварах и Новгород-Северском, из-за нарушения положения законодательства о назначении выборов на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия решения об их проведении.