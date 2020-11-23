Руководитель Патрульной полиции Украины испытал на себе электрошокер Taser (видео)

Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser, использование которого одобрило Министерство здравоохранения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser. Это сертифицированное медиками нелетальное оружие, обездвиживает правонарушителя, но не наносит опасных ранений. Неприятно, но эффективно и менее опасно», — сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В МВД также обнародовали видео испытания нового устройства. На нем, один из правоохранителей выстрелил из шокера в спину Жукову. Последний после этого упал на заготовленный заранее татами.

«Это было довольно неприятно, но я цел и здоров. Мои мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать», — сказал Жуков после того как поднялся, добавив, что чувствует себя, как после изнурительной тренировки.

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Напомним, правительство в начале ноября утвердило возможность использования электрошокеров полицейскими, что предлагают расширенное описание их использования внести в законодательство.

Как сообщалось, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что закуплена первая партия электрошокеров для полицейских — 200 штук. Также планируется закупка нескольких тысяч электрошокеров, чтобы в каждом патрульном экипаже он был.