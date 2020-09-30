С 1 октября в Украине автомобили должны ездить с включенными фарами

С 1 октября украинские водители автомобилей должны ездить с включенными фарами. Это правило действует на дорогах вне населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

“Уже с 1 октября по 1 мая на дорогах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар. Заботьтесь о безопасности и будьте ответственными”, – говорится в сообщении.

За нарушение требования водителям придется заплатить штраф в размере от 425 до 510 гривен (ч. 2 статьи 122 КУоАП).

Такие нормы в украинском законодательстве, связанные с необходимостью дополнительного обозначения авто в условиях недостаточной видимости, в частности в осенне-зимний период. // Буквы