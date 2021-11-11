С 12 ноября полиция будет проводить техосмотр прямо на дорогах

Полицейские с завтрашнего дня начнут использовать специализированные автомобили — мобильные диагностические станции, которые будут контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, такие станции оборудованы современными приборами, которые соответствуют государственным стандартам. С их помощью копы смогут:

проводить замеры параметров света фар транспортных средств;

измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

осуществлять замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.

определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

По словам Белошицкого, в каждой области патрульные уже получили такие станции. Он подчеркнул, что такие проверки пока не будут касаться частного легкового транспорта.

Что будут проверять: