С апреля украинские водители будут сдавать новые тесты для получения прав

Министерство внутренних дел с апреля изменит экзаменационные билеты для тех, кто будет сдавать экзамен на водительские права.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Отмечается, что в течение последних 4 месяцев для формирования новых тестовых заданий свои предложения вносили преподаватели профильных учебных заведений и все желающие. Всего за это время получили 91 инициативу.

“С 6 апреля будущие водители уже будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам. Все изменения будут также внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний Правил дорожного движения, который размещен у нас на сайте. Это действенная поддержка для каждого, кто желает подготовиться к сдаче теоретического экзамена в сервисном центре МВД”, – отметили в пресс служба.

Обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители. Это поможет новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем автомобиля. Все билеты будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие – устранены. // Буквы