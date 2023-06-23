Сапери ДСНС отримали підводні дрони

Передані ДСНС підводні дрони BlueROV2 здатні занурюватися на глибину до 100 м.

23 червня ДСНС отримала 10 підводних дронів BlueROV2 від Благодійного фонду “Науково-технічний розвиток України”. Їх будуть використовувати піротехнічні підрозділи Служби порятунку.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Також благодійники передали ДСНС 23 автомобільні радіостанції.

Передані ДСНС підводні дрони BlueROV2 здатні занурюватися на глибину до 100 м, маневруючи за допомогою шести спрямованих двигунів. Дрони мають програмне забезпечення з відкритим кодом, а також широкі можливості розширення.

В ДСНС зазначили, що через військові дії в країні сьогодні потенційно забруднено понад 13 тис. кв. км. акваторій морів і внутрішніх вод України. Підводні дрони допоможуть пришвидшити процес гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, восени минулого року ДСНС отримали вісім підводних дронів для розмінування типу FIFISH V6 EXPERT. // LB.ua