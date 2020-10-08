СБУ просит Google и Apple запретить доступ к санкционным российским сайтам

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Служба безопасности Украины обратилась к компаниям Google и Apple с просьбой запретить скачивание приложений российских ресурсов, которые находятся под запретом в Украине.

Об этом #Буквам сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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“По инициативе СБУ проинформированы иностранные компании Google LLC и Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры”, – сообщила Гитлянская.

По ее словам, с целью прекращения доступа к запрещенным на территории Украины ресурсам и сервисам СБУ обратилась в МИД с просьбой проинформировать иностранных партнеров о необходимости приведения деятельности этих компаний в соответствие с требованиями украинского законодательства.

“Речь идет о прекращении реализации на территории Украины (в том числе на бесплатной основе) через магазин приложений Play Market и App Inc. мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых введены санкции”, – добавила Гитлянская.

В СБУ отметили, что пока неизвестно, согласятся ли корпорации на сотрудничество с Украиной в этом вопросе.

  • Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует утвердить механизм учета пользователей запрещенной российской соцсети “ВКонтакте” в течение ближайших шести месяцев.
  • 13 сентября разработчики “ВКонтакте” сообщили, что в Украине соцсетью теперь можно пользоваться без VPN. Соответствующее обновление прокси их приложения позволяет обойти блокировку этой соцсети на территории Украины.
  • В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что российские спецслужбы возобновили работу приложения в Украине накануне местных выборов, чтобы получить данные об украинцах.
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