СБУ просит Google и Apple запретить доступ к санкционным российским сайтам

Служба безопасности Украины обратилась к компаниям Google и Apple с просьбой запретить скачивание приложений российских ресурсов, которые находятся под запретом в Украине.

Об этом #Буквам сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

“По инициативе СБУ проинформированы иностранные компании Google LLC и Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры”, – сообщила Гитлянская.

По ее словам, с целью прекращения доступа к запрещенным на территории Украины ресурсам и сервисам СБУ обратилась в МИД с просьбой проинформировать иностранных партнеров о необходимости приведения деятельности этих компаний в соответствие с требованиями украинского законодательства.

“Речь идет о прекращении реализации на территории Украины (в том числе на бесплатной основе) через магазин приложений Play Market и App Inc. мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых введены санкции”, – добавила Гитлянская.

В СБУ отметили, что пока неизвестно, согласятся ли корпорации на сотрудничество с Украиной в этом вопросе.