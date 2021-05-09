Нацполіція нагадує: за використання забороненої символіки передбачена відповідальність

Статті закону передбачаються й адміністративну, і кримінальну відповідальність. В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Їх використання передбачає:

— адміністративну відповідальність — стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

— кримінальну відповідальність — стаття 436 -1 Кримінального кодексу України — виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

Управління комунікації Національної поліції України