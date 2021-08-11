«Покращенные» тарифы на электроэнергию введут с 1 октября

Тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт/ч, будут снижены до 1,44 грн за кВт. Новые правила заработают с 1 октября.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

«…тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, будет снижен до 1,44 грн за кВт (с нынешних 1,68 грн)», — сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, в то же время для украинских семей, потребляющих более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений.

«Новые правила заработают с 1 октября», — добавил он.