Повідомлено про підозру чоловіку, який кинув гранату в людей на Київщині

Днями до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з будинків села Гавронщина.

На місці події правоохоронці попередньо встановили, що між 31-річним чоловіком у стані алкогольного сп’яніння виник конфлікт зі своєю сестрою та її знайомим. Після чого зловмисник дістав гранату та кинув її у бік присутніх.

Внаслідок події постраждали двоє осіб: чоловік отримав посічені рани тіла, а жінка — контузію та осколкові поранення ноги, однак після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилася. Зловмисник також зазнав тілесних ушкоджень, йому було надано медичну допомогу.

На місці події працювали правоохоронці та медики.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Бучанського управління поліції за даним фактом повідомили фігуранту про підозру (ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліція Київської області