Шахраї ошукали буковинців на суму понад 87 тисяч гривень

Протягом доби працівники поліції Буковини задокументували три випадки незаконного заволодіння коштами громадян шляхом обману. За цими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

Учора, 8 травня, до поліції звернулася жителька села Сучевени із заявою щодо вчинення проти неї шахрайства. Заявниця розповіла поліцейським, що їй зателефонувала невідома особа та представилась співробітником одного із банків. Під приводом захисту рахунків від кібератак, псевдобанкір увійшов в довіру до буковинки та дізнався необхідні банківські дані. Після цього з рахунку 48-річної жінки зникло понад 78 тисяч гривень.

Цього ж дня за аналогічною шахрайською схемою аферисти обманули 74-річну жительку Дністровського району. Під приводом відновлення користування банківськими картками, псевдобанкір ошукав буковинку на суму понад 6 тисяч гривень.

У Чернівецькому районі жертвою аферистів стала 73-річна жителька села Мамаївці. Під приводом надання допомоги при знятті коштів із банкомату невідомий, шахрайським шляхом заволодів її коштами у сумі 3 тисячі гривень.

Відомості про вказані факти поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться досудові розслідування.

Працівники поліції Буковини застерігають жителів краю за жодних обставин не розголошувати персональні дані, до яких належать:

– термін дії пластикової картки;

– PIN-код;

– слово-пароль;

– cvv/сvv2 коди.

Також закликаємо бути максимально обережними, при здійсненні банківських операцій на вулиці, коли невідомі вам особи пропонують свою допомогу.

У випадку якщо ви все ж таки стали жертвою шахрайства – негайно телефонуйте на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області