На Київщині у держвласність повернуто земельні ділянки лісового фонду площею 12 га вартістю ₴76 млн.

Рішенням Обухівського районного суду Київської області задоволено позов Київської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Обухівської райдержадміністрації, фізичних осіб про витребування земельних ділянок лісового фонду загальною площею 12 га, розташованих в адміністративних межах Копачівської сільської ради Обухівського району, ринкова вартість яких становить 76 млн грн.

В ході судового розгляду доведено, що спірні земельні ділянки незаконно, всупереч вимогам земельного та лісового законодавства, безоплатно передано у власність громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок законодавчо обмежених у цивільному обороті земель лісогосподарського призначення, які в подальшому були перепродані.

Прокуратура Київщини і надалі у судовому порядку продовжить займати активну позицію щодо повернення в державну власність незаконно відчужених земель лісового фонду, які перебувають під особливою охороною держави та виконують захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах.

Пресслужба Київської обласної прокуратури