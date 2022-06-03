Російський журналіст Невзоров разом з дружиною отримав громадянство України

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що президент Володимир Зеленський надав українське громадянство російському опозиційному журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій.

Про це інформує УНН із посиланням на Telegram Геращенка.

«Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій указом Президента Володимира Зеленського надано громадянство України за визначні заслуги перед нашою країною. Дякую Олександре та Лідіє, за Вашу сміливість та чесність. За щире бажання допомогти зупинити війну та правдиву оцінку реальної ситуації», – написав Геращенко.

Коментарій Олександра Невзорова:

Про украинское гражданство. Без лишних слов.

Все предельно просто. Что такое война в Украине? (Если смыть с события политическую и национальную риторику).

Это преступление.

Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и есть тот, кого он убивает, или пытается убить.

Преступник- Россия. Жертва- Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву.

Если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, не было бы сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые ещё обойдётся затея спятившего диктатора.

Да, встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще встать в шеренгу расстрельщиков. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта не существует.

Я встаю на сторону жертвы.

И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место.