“Гідний тоталітарних режимів”: у Європі розкритикували український закон “Про медіа”

Майя Север зазначила, що документ перед прийняттям необхідно привести до європейських стандартів свободи медіа.

Європейська федерація журналістів виступила проти прийняття Верховною Радою законопроекту “Про медіа” у нинішньому вигляді. Документ передбачає примусове регулювання, що гідно гірших авторитарних режимів.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

За його словами, президент ЄФЖ Майя Север написала керівництву Європейської Комісії та українського уряду лист, в якому вказала, що нинішній законопроект “Про медіа”, який у 2020 році вніс народний депутат Микита Потураєв, містить багато суперечать європейським цінностям положень. Вона поділяє заклик українських колег до приведення законопроекту до європейських стандартів свободи медіа.

“На думку ЄФЖ, в чинному законопроекті пропонується надати довільні та непропорційні регуляторні повноваження Національній Раді України з питань телебачення і радіомовлення, яке мало б владу не тільки над аудіовізуальними ЗМІ, а й над друкованими та онлайн-виданнями. Федерація висловила глибоку стурбованість з цього приводу Європейській комісії, зокрема, президентці комісії Урсулі фон дер Ляєн, віце-президенту Вері Йоуровій та Європейському комісару Оліверу Варгеї”, – йдеться в повідомленні.

У ЄФЖ вважають, що примусове регулювання ЗМІ, передбачене законопроектом, “повністю контрольоване урядом, гідно найгірших авторитарних режимів”. Це положення необхідно вилучити з документа.

“Державі, яка б застосовувала такі положення, просто немає місця в Європейському Союзі”, – переконана північ.

Згідно з європейськими нормами, регулювання медіа має здійснюватися органом, незалежним від уряду, і його метою має бути незалежність медіа, а не контроль над медіа.

“Законопроект вимагає ґрунтовного доопрацювання, щоб він відповідав європейським стандартам незалежного медіарегулювання і свободи медіа”, – підсумувала глава ЄФЖ.

Вона зазначила, що перегляд законопроекту необхідний для інтеграції України в Європейський Союз.

Закон “про медіа” – що відомо

27 грудня 2019 року група народних депутатів зареєструвавши у парламенті проект закону про медіа (№2693). Серед ініціаторів проекту закону – народний депутат від фракції “Слуга народу”, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Законопроект покликаний врегулювати відносини, пов’язані з поширенням масової інформації, і визначає правові основи діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також основи державного управління, регулювання та нагляду (контролю) у цій сфері. Також документ вирішує питання прозорості медіа, оскільки передбачає розкриття всіх кінцевих бенефіціарів”.

17 січня 2020 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту прийняти в першому читанні цей проект закону.

Цього ж дня Міністерство культури, молоді та спорту оприлюднило основні положення законопроекту про протидію дезінформації. Обговорення документа триватиме місяць, після чого відбудеться розгляд урядом і Верховною Радою.

Законопроектом, зокрема, пропонується запровадити в Україні інститут Уповноваженого з питань інформації, який здійснюватиме моніторинг інформаційного простору, реагуватиме на заяви про дезінформація, звертатися до судів та правоохоронних органів, якщо виявить ознаки дезінформації.

18 червня поточного року голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк заявила, що закон про медіа має забезпечити свободу слова і національну безпеку України одночасно. // УНІАН