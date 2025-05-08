Що відомо про нового Папу Римського Роберта Прево

Кардинал Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, штат Іллінойс (США). У 1977 році він вступив до новіціату Ордену святого Августина (O.S.A.) в провінції Матері Доброго Порадника, що базується в Сент-Луїсі. Урочисті чернечі обіти склав 29 серпня 1981 року. Теологічну освіту здобув у Католицькому теологічному союзі в Чикаго.

У 27-річному віці був направлений до Риму для навчання канонічного права в Папському університеті святого Томи Аквінського (Анджелікум). Священниче рукоположення прийняв 19 червня 1982 року. У 1984 році здобув ліценціат з канонічного права, після чого служив на місії в Чулуканасі (Перу) впродовж 1985–1986 років.

У 1987 році захистив докторську дисертацію, присвячену ролі місцевого пріора в Ордені святого Августина. Того ж року став директором з покликань та місій провінції Матері Доброго Порадника в Олімпія Філдс (Іллінойс).

З 1988 року вирушив до Перу в Трухільо. Там обіймав посаду судового вікарія Трухільйоської архідієцезії (1989-1998) і викладав канонічне, патристичне та моральне право в семінарії «Сан-Карлос е Сан-Марсело».

У 1999 році його обрали провінційним пріором своєї провінції в Чикаго. У 2001 році був обраний Генеральним пріором Ордену святого Августина, а у 2007 році переобраний на цю посаду.