Що відомо про нового Папу Римського Роберта Прево

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69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар’єри як місіонер у Перу

Сьогодні, 8 травня, 267-м Папою Римським став Роберт Прево зі США. Він прийняв ім’я Лев XIV. «Главком» розповідає, що відомо про нового Папу Римського.

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