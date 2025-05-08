Що відомо про нового Папу Римського Роберта Прево

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар’єри як місіонер у Перу
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69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар’єри як місіонер у Перу і відносно невідомий на світовій арені. Про це повідомляє Reuters.
Кардинал Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, штат Іллінойс (США). У 1977 році він вступив до новіціату Ордену святого Августина (O.S.A.) в провінції Матері Доброго Порадника, що базується в Сент-Луїсі. Урочисті чернечі обіти склав 29 серпня 1981 року. Теологічну освіту здобув у Католицькому теологічному союзі в Чикаго.
У 27-річному віці був направлений до Риму для навчання канонічного права в Папському університеті святого Томи Аквінського (Анджелікум). Священниче рукоположення прийняв 19 червня 1982 року. У 1984 році здобув ліценціат з канонічного права, після чого служив на місії в Чулуканасі (Перу) впродовж 1985–1986 років.
У 1987 році захистив докторську дисертацію, присвячену ролі місцевого пріора в Ордені святого Августина. Того ж року став директором з покликань та місій провінції Матері Доброго Порадника в Олімпія Філдс (Іллінойс).
З 1988 року вирушив до Перу в Трухільо. Там обіймав посаду судового вікарія Трухільйоської архідієцезії (1989-1998) і викладав канонічне, патристичне та моральне право в семінарії «Сан-Карлос е Сан-Марсело».
У 1999 році його обрали провінційним пріором своєї провінції в Чикаго. У 2001 році був обраний Генеральним пріором Ордену святого Августина, а у 2007 році переобраний на цю посаду.
У жовтні 2013 року повернувся до Чикаго, де працював наставником професів і провінційним вікарієм. Ці обов’язки виконував до 3 листопада 2014 року, коли Папа Франциск призначив його апостольським адміністратором дієцезії Чиклайо в Перу з титулом єпископа Суфарського. Посаду обійняв 7 листопада за участі апостольського нунція Джеймса Патріка Гріна, а 12 грудня 2014 року був висвячений на єпископа.
З 26 листопада 2015 року виконував обов’язки єпископа Чиклайо. У березні 2018 року обраний другим віцепрезидентом Єпископської конференції Перу. Папа Франциск призначив його членом Конгрегації у справах духовенства у 2019 році, а в 2020 – членом Конгрегації у справах єпископів.
15 квітня 2020 року отримав призначення апостольським адміністратором дієцезії Кальяо. 30 січня 2023 року Папа Франциск доручив йому очолити Дикастерію у справах єпископів і Папську комісію у справах Латинської Америки. А 30 вересня того ж року на консисторії проголосив його кардиналом, надавши титулярну діаконію святої Моніки (Santa Monica).