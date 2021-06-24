Синоптики кажуть, що аномально спекотна погода триватиме в Україні до вихідних

У нашому світі всі явища взаємопов’язані, рухаються та розвиваються: кілька днів тому спека, вітер та пересохлий грунт створили передумови для утворення пилової бурі в Астраханській області РФ, вітер переніс її до нас, і ми змогли 22 червня спостерігати за величезною хмарою пилу.

Ось уже кілька днів над Україною стоїть аномально спекотна погода, яка наполегливо б’є температурні рекорди минулих років. Зв’язати хвилі спеки над Європою можна з таненням арктичного морського льоду, яке впливає на циркуляцію в атмосфері. Аналіз даних доводить, що річна циркуляція в східному напрямку в середніх широтах Північної півкулі сповільнилася, це провокує спеку та посуху.

Аномально спекотна погода триватиме в Україні до вихідних. Охолоджуючі дощі за прогнозом Sinoptik.ua просуватимуться із заходу на схід поступово. Спочатку, в суботу, відбудеться зниження денної температури в західних областях України, потім циклон просунеться до центру, та вже до понеділка-вівторка досягне східних областей.

У вихідні місцями очікуються сильні грози, зливи. Руйнівні вітри, грози прийдуть до нас із заходу послабленими, але все-таки ще досить сильними. Зараз час відпусток, рух у південному та західному напрямку на дорогах інтенсивний, водіям рекомендується бути дуже обережними при сильному штормовому вітрі, зливах: якщо немає безпечного місця для зупинки, краще продовжувати повільний рух.

Західні області України у п’ятницю вдень ще в зоні спеки, денна температура повітря підніметься до +32 °С. Ввечері 25 червня очікується сильна гроза, злива, можливо, град, пориви шквального вітру можуть досягати 15-24 м / сек. У вихідні можуть пройти грози та дощі, але не скрізь, місцями, температура впаде до +24 °С.

У високогір’ї Карпат у вихідні денна температура вдень знизиться до +18…+20 °С, місцями пройдуть грозові дощі.

У Закарпатті спека не поспішає зменшувати обороти, мінімальна температура буде в суботу +25 °С, до понеділка знову стане +29…+ 30 °С. У суботу пройдуть дощі.

На півдні України картина погоди відрізняється від загальної по країні. Температура повітря вдень не думає знижуватися, з п’ятниці по понеділок стабільно +28…+31 °С, вночі +22…+23 °С. Грози та дощі пройдуть у вихідні, не знизивши при цьому температуру повітря. Північно-західний вітер може досягнути 7 м/сек.

У Криму на узбережжі середня температура у вихідні +25…+27, у неділю в південній частині півострова пройдуть грозові дощі.

В Одесі максимальна температура +31 °С буде в суботу, сонячно. У неділю очікуються локальні дощі, температура до +28 °С. У понеділок теж +28 °С, хмарно з проясненнями, північно-західний вітер до 7 м/сек. Море прогріється до +21 °С.

У східній Україні спекотно. В суботу у Луганську може бути вдень ​​+36 °С. Але до вівторка повітря охолоне до +26 °С в Харкові, до +29…+30 °С в Луганській та Донецькій областях. Дощі пройдуть місцями в неділю та на початку тижня.

Центральна та північна Україна нарешті зітхне, африканська спека буде спадати поступово до понеділка, до температури +21…+25 °С. В суботу ще жарко, до +33. У неділю та понеділок очікуються грози та дощі, які й сприятимуть зниженню температури повітря.

У Києві в п’ятницю та суботу спека до +33.. +34 °С. Освіжить повітря грозовий дощ у неділю, денна температура спаде до +26 °С. На початку тижня буде похмуро, пройдуть дощі, тиск знизиться, північно-західний вітер досягне швидкості 7,9 м/сек, а повітря охолоне до +23 °С до вівторка, 29 червня. Вода в Дніпрі стане ще тепліше, +23 °С.