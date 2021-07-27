Синоптики: Липень наостанок прогремить грозами на заході України

На морських курортах України у кінці липня температурний, ультрафіолетовий та кисневий режим буде комфортним. Звичайно, у кожного свої уявлення про гарну погоду, але літній морський курорт — це, безумовно, сонячна погода й чисте та спокійне море.

За прогнозом Sinoptik.ua на цьому тижні середня температура повітря вдень на морських курортах України очікується до +35 градусів, вночі до +24…+26 °С. Є ймовірність локальних гроз та дощів.

На кліматичних курортах Карпат буде прохолодніше, особливо у вихідні, і весь тиждень періодично дощитиме.

Курорти Чорного моря

Стійка спекотна малохмарна погода встановиться на чорноморських курортах у кінці липня. Гроз та злив не уникнути, але вони будуть короткочасними, пройдуть місцями.

В Одесі жарко, до +33 °С, але через вологість повітря температура буде відчуватися як +37 °С. Але, як кажуть в Одесі, високі градуси не завадять «впєчатляться» у моря. 1 серпня можуть пройти грозові дощі. Температура морської води біля Одеси до +24 °С з тенденцією до підвищення.

У Скадовську на цьому тижні сонячно. Температура вдень трохи не дотягне до +30 °С, вночі буде +25 °С. У четвер посилення південно-західного вітру до 5,5 м/сек. Море прогріється до +26 °С.

Курорти Азовського моря

На морських курортах Азовського моря в кінці липня стабільно спекотно, до +33 °С. У четвер та п’ятницю місцями можуть пройти невеликі дощі.

У другій половині літа вночі у морі можна спостерігати явище біолюмінесценції, світіння планктону. У тиху, темну й теплу ніч можна побачити сині мерехтливі вогники у морі. На цьому тижні 31 липня та 1 серпня вночі на море очікується штиль. Проте, планктон приваблює й медуз, але з ними вже навчилися боротися, розставляючи сіті на пляжах.

У Генічеську на цьому тижні ясна погода, вдень +32 …+ 33 °С, вночі до +23 °С. Температура +32 °С відчуватиметься як +38 °С через вітри південних напрямків та вологість повітря.

У Кирилівці спекотна, малохмарна погода буде стояти весь тиждень. Відчуття задухи до +35 °С при реальних показаннях термометра +30 °С — температурна ознака цього тижня. Вночі повітря охолоне до +25…+ 26 °С.

Курорти Карпат

На кліматичних курортах високогір’я Карпат погода для любителів прохолоди. У високогір’ї e п’ятницю, 30 липня, максимальна температура повітря +25 °С, в інші дні тижня +20…+23 °С. Але дощі йтимуть майже кожен день.

У Закарпатті жарко, до +32, у Львівській області до +30. У вихідні очікуються дощі та похолодання.

У Косино останній тиждень липня буде похмурим та дощовим. Температура повітря вдень +23…+25 °С, лише у середу повітря може прогрітися до +27 °С. Вночі прохолодно +12…+13 °С.

У Трускавці до вихідних буде хмарно з проясненнями, вдень +27…+30 °С. У суботу та неділю велика ймовірність грозових дощів та зниження температури до +24…+25 °С.