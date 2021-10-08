Синоптики обіцяють теплий і сонячний вікенд 9-10 жовтня

Якщо ви досі не вибралися на осінній пікнік, чи не зібрали кошик білих грибів у сонячному лісі й не вигуляли новий тренч, радимо поквапитися!

За даними SINOPTIK.ua, погода на вихідні 9–10 жовтня стане останнім приємним сюрпризом перед дощовим тижнем. На всій території України буде тепла погода з мінливою хмарністю. В середньому можна розраховувати на +12–14 °С.

Не проспіть сонячний вікенд! Ще можна встигнути зробити селфі на тлі золотого листя і записатися на пішу екскурсію. Тільки в Чернігівській і Сумській областях слід вдягнутися тепліше — стовпчик термометра не підніметься вище 12 °С. А от мешканцям південних регіонів і Закарпаття пощастить найбільше. Так, в Одесі, Херсоні, Миколаєві та Ужгороді прогноз погоди на вихідні обіцяє до 15 °С удень. Парасольки і гумові чоботи теж можна залишити вдома — на всій території України опадів не передбачається.

На жаль, якщо вдень українців потішить сонячна погода, то вже у ніч з 9 на 10 жовтня синоптики обіцяють перші заморозки. Найхолодніше буде в Чернігівській області — до -1 °С. В інших регіонах країни стовпчик термометра не опуститься нижче 0–3 °С.

Погода на початку тижня буде хмарною, у західних регіонах підуть дощі. Жителям Закарпаття, Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей радимо відкласти білосніжні кросівки, дістати теплі шарфи і запастися лимонами — погода на понеділок буде дощовою, до 9–12 °С, а вогкий вітер до 13–14 км/год не додасть затишку. У східній, південній та північній частинах України, а також у Києві дощі прийдуть до вівторка. При цьому буде тепло. Наприклад, у Дніпрі і Харкові в першій половині тижня прогнозують до 17–19 °С.

До речі! Опинившись на вулиці під дощем, обов’язково прислухайтеся: якщо почуєте грім у жовтні, зима буде короткою і без снігу.