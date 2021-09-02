Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 2 вересня 2021 року
Протягом минулої доби, 1 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.
У напрямку ЗОЛОТОГО-4 російські найманці двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.
Біля АВДІЇВКИ противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.
Поблизу НОВОЗВАНІВКИ збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік ЗОЛОТОГО-3 ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі ПРИЧЕПИЛІВКИ та НЕВЕЛЬСЬКОГО противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу ШИРОКИНОГО російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку селища ПІСКИ ворог застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
Біля НОВОЛУГАНСЬКОГО збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Крім того, на ЛУГАНЩИНІ зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Захисника транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
У відповідь на агресію українські захисники подавляли вогневі точки противника з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.
Станом на 7 годину ранку, 2 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік ЗОЛОТОГО-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet