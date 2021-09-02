Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 2 вересня 2021 року

Протягом минулої доби, 1 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

У напрямку ЗОЛОТОГО-4 російські найманці двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Біля АВДІЇВКИ противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.

Поблизу НОВОЗВАНІВКИ збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік ЗОЛОТОГО-3 ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі ПРИЧЕПИЛІВКИ та НЕВЕЛЬСЬКОГО противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу ШИРОКИНОГО російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку селища ПІСКИ ворог застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Біля НОВОЛУГАНСЬКОГО збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, на ЛУГАНЩИНІ зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Захисника транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

У відповідь на агресію українські захисники подавляли вогневі точки противника з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 2 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік ЗОЛОТОГО-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation