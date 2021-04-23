Сколько стоит юридическая помощь для автовладельцев?

Получив водительское удостоверение, необходимо помнить об ответственности не только за свою жизнь, но и за здоровье других. Согласно новым законодательным актам водитель транспортного средства несет ответственность за правонарушения, зафиксированные с помощью средств фото- и видеофиксации. Нарушая правила дорожного движения, водитель несет административную ответственность. Размеры штрафов за нарушение ПДД подробно описаны в статье, большинство из них зависят от НМДГ(необлагаемого минимума доходов граждан).

Стоимость юридических услуг для автовладельцев

Рассмотрим средние, минимальные и максимальные цены на услуги юристов и адвокатов. Сегодня юридические фирмы предлагают водителям такие услуги (по данным Prostopravo.com.ua):

Юридическая помощь и консультация адвоката, юриста при ДТП (200-2500 грн., средняя цена услуги – 975 грн.);

Взыскание материального ущерба после ДТП с виновника через суд (средняя стоимость услуги – 5284 грн., минимальная – 600 грн., максимальная – 15000 грн.);

Решение судебных споров со страховыми компаниями (средняя стоимость услуги – 3133 грн., минимальная – 2000 грн., максимальная – 8000 грн.);

Обжалование штрафов полиции (средняя стоимость услуги – 1617 грн., минимальная – 3000 грн., максимальная – 4000 грн.).

Перед тем как воспользоваться услугою юридической фирмы необходимо сопоставить финансовую целесообразность — сравнить стоимость услуг юриста и финансовую выгоду от данной услуги. Например, если вас оштрафовали на большую сумму (15000 грн.) и вы уверены в незаконности данного штрафа, тогда вам будет выгодно воспользоваться услугой юриста для обжалования штрафа (средняя цена услуги – 1617 грн.).

Условия оформления автокредита на новую иномарку на 7 лет (для суммы кредита 500 тыс. грн).

Для тех, у кого еще нет собственной машины, и нет денег на ее покупку, мы подготовили краткий обзор условий автокредитования. Как показали исследования, на рынке есть доступные банковские программы с низкими эффективными ставками.

Для анализа условий автокредитования мы использовали аналитические исследования компании Простобанк Консалтинг. По данным Prostobank.ua весной 2021 года 11 банков готовы выдать физическим лицам кредит на новую иномарку на 7 лет. Всего на рынке представлено 103 банковских предложения. Средняя эффективная ставка для данных условий кредитования составляет 7,86% годовых. Минимальная ставка равна 0,85% годовых (переплата по кредиту составит 15127,08 грн.), максимальная – 23,92% годовых (переплата по кредиту составит 432312,5 грн.).