Сначала говядина по 20 гривен, а теперь нардеп купила внедорожник Infiniti по цене 10-летнего Ланоса

Сначала говядина по 20 гривен, а теперь Инфинити за 6 тысяч долларов. По всей видимости, у слуг народа (и тех, и других, из одноименной партии) есть ну очень хорошие связи не только на Бессарабке, но и на авторынках, и в автосалонах, отмечает издание topgir.

Иначе, как объяснить, что некая Анна Скороход (народный депутат, член депутатської групи «Партія «За майбутнє», в народе известной как «За Майбах») умудрилась купить не самый маленький и далеко не самый дешевый внедорожник Infiniti QX60 за 139 500 гривен?

Причем, речь идет о довольно свежем авто 2017 года выпуска. Журналисты издания помониторили, за такую сумму в Украине можно купить 8-10-летний Ланос.