Григорий Кочур — переводчик, которого боялась советская власть

Украинский переводчик Григорий Кочур родился 17 ноября 1908 года. После окончания Киевского института народного образования он приступил к активной переводческой деятельности. Из-за того, что Кочур предпочитал украинские переводы и симпатизировал национально-освободительному движению, в нем увидели угрозу. В 1943 году его отправили на 10 лет в ГУЛАГ. В 1956 году реабилитировали.

Переводчик Григорий Кочур

Несмотря на такое суровое наказание, Григорий Кочур продолжил свою деятельность. Его переводы охватили период более, чем в 2500 лет истории человечества. На украинский язык были переведены произведения древнегреческих поэтов, азиатских мыслителей, американских писателей и т.д. В 70-х КГБ внесло его в «черный список» за то, что переводчик встречался с иностранными коллегами и пытался повысить свою квалификацию.

Научная деятельность и вторая волна репрессий

Кроме переводов, Кочур активно занимался научной деятельностью. На его счету важные статьи о теории перевода, рецензии на работы коллег и т.п. Современники считали Григория Порфировича своеобразным лидером переводческого цеха в тогдашней УССР. Среди его работ можно выделить такие:

Аристофанов смех;

Эзоп на украинском языке;

Шекспир в Украине;

Шевченко в польских переводах;

Данте в украинской литературе;

Он знал несколько языков и мог работать, например, как переводчик с русского на польский или на другой язык. Но Григорий Кочур выбрал в качестве своего призвания пополнение украинской культуры. Сейчас его переводы зарубежных произведений можно найти во многих магазинах и библиотеках

Именно за взнос в развитие украинской культуры он пережил вторую волну репрессий в 1973 году. Власть исключила Кочура из всех возможных официальных объединений и запретила издавать его переводы. Следующие 15 лет ему пришлось писать «в стол».

Признание

Лишь ближе к развалу СССР украинский переводчик получил признание на государственном и международном уровнях. При независимой Украине он читал тематические лекции и доклады Иллинойском университете, а также в Польше и Чехии. Ушел из жизни в 1994 году, оставив после себя богатое наследие.