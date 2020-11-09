С понедельника все плановые операции и госпитализации запрещены

Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни — с понедельника все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

«Только что закончились два селекторных совещания, одно — под руководством Президента Украины, ругое — заместителя руководителя Офиса Президента с областными государственными администрациями. По результатам этих селекторных совещаний принято решение — Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни», — заявил главный санврач.

По его словам, Минздрав продолжает разворачивать и увеличивать количество коек в учреждениях здравоохранения, которые будут госпитализировать больных с коронавирусной болезнью.

«С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах. Больницы принимают исключительно ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью», — отметил Ляшко.