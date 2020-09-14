Сотни хасидов пытались попасть в Украину из Беларуси

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами иностранных граждан, которые пытаются попасть в Украину, несмотря на ограничение въезда.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

“Сегодня после обеда в одном из пунктов пропуска в пределах Черниговской области фиксируется прибытия групп иностранных граждан, которые несмотря на ограничение въезда пытаются попасть в Украину. Напомним, что пограничники охраняют границу с Республикой Беларусь в усиленном режиме”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель ГПСУ довел до иностранных граждан требования Постановления КМУ относительно ограничения въезда иностранцев в Украину.

“Глава ведомства четко отметил недопущение нарушения границы иностранцами, ведь они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы… Ситуация остается контролируемой”, — сообщили в ГПСУ.

Как пишет БЕЛТА, по имеющейся у Госпогранкомитета Беларуси информации, на территории приграничных с Украиной районов находятся более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в Украину в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю.

Как сообщал УНН, с 29 августа и до 28 сентября включительно запрещен въезд в Украину иностранным гражданам и лицам без гражданства из-за пандемии коронавируса.