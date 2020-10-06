Гид потребителя: самые популярные методы удаления волос

Восковая эпиляция, выщипывание и бритье — одни из самых популярных методов удаления волос, доступных людям в современном мире. Однако все эти традиционные методы удаления волос имеют свои недостатки.

Если вы хотите их преодолеть, вам нужно подумать о дальнейшем использовании более эффективного метода удаления волос, такого как лазерная эпиляция https://epilaser.com.ua/lazernaya-epilyaciya/. Это одна из самых популярных косметических процедур, которая привлекает к себе все больше и людей, как женщин, так и мужчин.

Лазерная эпиляция — это неинвазивная косметическая процедура, предназначенная для удаления нежелательных волос с лица и тела. Некоторым людям лазерная эпиляция на теле дает постоянные или почти постоянные результаты. Другие могут заметить значительное уменьшение количества и толщины волос, которые со временем отрастают.

Хотя стойкие результаты на лице обычно не достигаются, отрастание может не происходить годами. Результаты различаются и зависят от нескольких факторов. К ним относятся обрабатываемые области и колебания гормонального фона каждого конкретного человека. Специалисты студии лазерной эпиляции EpiLaser, отвечают на некоторые популярные вопросы.

Как скоро волосы начнут расти снова?

Чтобы определить, сколько времени пройдет, прежде чем ваши волосы снова отрастут, важно понять характер роста волос.

Этапы роста волос

Волосы проходят четыре стадии роста. Они есть:

анаген, фаза роста;

катаген, переходная фаза;

телоген, фаза покоя;

экзоген, фаза линьки.

В любой момент времени волосы проходят все четыре фазы. Лазерная эпиляция работает за счет испарения существующих волосков под кожей и у корня.

По этой причине она может воздействовать только на волосы во время анагена или фазы роста. Вот почему требуется несколько процедур, чтобы обработать все волосы, которые растут в определенном месте.

Отрастание на теле

Вы по-прежнему будете видеть волосы во время лазерного лечения. Часть волос будет отрастать заново, но большая часть — это волосы, которые еще не были обработаны.

После завершения курса лечения вы можете не замечать возобновления роста в течение многих лет.

На теле лазерная эпиляция может обеспечить постоянный или очень длительный результат. Со временем любые отрастающие волосы могут стать очень редкими и тонкими.

Отрастание на лице

На лице лазерная эпиляция обычно не является постоянной, но может быть продолжительной.

Некоторые люди сообщают, что волосы не возвращаются через 10 и более лет. Другие испытывают отрастание раньше и полагаются на ежегодные косметические процедуры, чтобы избавиться от нежелательных волос.

Волосы на определенных участках тела или лица отрастают быстрее?

После лазерной эпиляции волосы, скорее всего, отрастут снова на подбородке, шее и других участках лица.

Частично это может быть связано с гормональными колебаниями и реактивацией волосяных фолликулов андрогенами, такими как дегидроэпиандростерон (ДГЭА) и тестостерон.

У некоторых женщин рост волос на подбородке, шее, верхней губе и бакенбардах может совпадать с менопаузой, когда уровень эстрогена падает.

Также возможно отрастание волос на теле. У некоторых людей это может быть более вероятно на руках, ногах или груди, чем на линии бикини, животе или подмышках.

Когда волосы снова отрастают на теле, они обычно редкие и очень тонкие.

В очень редких случаях лазерная эпиляция может привести к росту или повторному отрастанию более густых и темных волос на участке, прилегающем к обрабатываемому. Это состояние известно как парадоксальный гипертрихоз.

Имеет ли значение цвет волос или кожи?

Цвет волос или кожи может определять эффективность лазерного лечения на начальном этапе, но они не повлияют на то, как быстро ваши волосы отрастут снова после завершения процедур.

В настоящее время лазерная эпиляция не считается эффективной для светлых, белых или седых волос.

Что можно сделать, чтобы волосы не отрастали снова?

Отрастание волос можно остановить, при необходимости сделав лазерную коррекцию. Если рост волос редкий, другой вариант — электролиз. Электролиз воздействует на волосы по отдельности, а не на целые участки.

Если у вас есть такое заболевание, как синдром поликистозных яичников (СПКЯ) , поддержание баланса гормонов может помочь снизить вероятность повторного роста волос.

Будут ли в конечном итоге повторные сеансы лазерной терапии препятствовать росту волос?

Лазерные процедуры часто продаются пакетами из четырех и более сеансов. Чтобы полностью устранить рост волос, вам может потребоваться 12 или более процедур.

После этого необходимость в доработках должна быть минимальной. Некоторым людям сначала может потребоваться полугодовое лечение. Другие могут обнаружить, что им не нужна ретушь в течение 5 лет или дольше.

Ключевые выводы

Лазерная эпиляция — это надёжный способ избавления от нежелательных волос на лице и теле. Некоторые люди видят постоянные результаты. Более выраженный эффект достигается на теле, чем на лице.

Гормональные колебания также могут играть роль в возобновлении роста волос у некоторых людей.