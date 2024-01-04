SpaceX запустила перші супутники Starlink із підключенням до смартфону

Вони будуть передавати сигнал із космосу безпосередньо на пристрій.

Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9, на борту якої знаходилося нове покоління інтернет-супутників Starlink. Вони зможуть передавати сигнал із космосу безпосередньо на смартфони, повідомляє The Guardian.

Компанія уклала договір із операторами мобільного зв’язку у серпні 2022 року. Він передбачав надання послуг інтернету у «мертвих зонах». Один із операторів, T-Mobile US, підтвердив, що супутники вже вийшли на низьку навколоземну орбіту.

У заяві T-Mobile йдеться, що послуга прямого зв’язку почнеться з обміну текстовими повідомленнями, а найближчими роками будуть можливості передачі голосу та даних. Тестування послуги розпочнеться «найближчим часом».

За словами Сари Спанжело, старшого директора із супутникового проектування SpaceX, вже незабаром проєкт планують масштабувати.

Майк Кац, президент з маркетингу, стратегії та продуктів T-Mobile, сказав, що послуга була розроблена, щоб допомогти користувачам залишатися на зв’язку «навіть у найвіддаленіших місцях». Він висловив сподівання, що мертві зони відійдуть «у минуле». // Дзеркало тижня