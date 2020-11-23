Список худших паролей все еще возглавляет «123456»

Близится конец года, и разработчики менеджера паролей NordPass в очередной раз опубликовали список наиболее используемых и слабых паролей 2020 года.

Увы, за последние 12 месяцев безопасность паролей нисколько не улучшилась, отмечает журнал Xakep.

Для составления ежегодного отчета эксперты изучили 275 699 516 паролей, просочившихся в сеть в ходе различных утечек данных, и обнаружили, что наиболее распространенные пароли по-прежнему невероятно легко угадать: на взлом учетных записей с такими паролями у злоумышленников может уйти меньше секунды или двух. К тому же только 44% изученных учетных данных были признаны уникальными.

В 2020 году наиболее популярными вариантами паролей были признаны: «123456», «123456789», «picture1», «password» и «12345678»

Взлом всех этих паролей, за исключением «picture1», посредством брутфорса займет считанные секунды, если использовать обычную словарную атаку. Что касается «picture1», на его взлом уйдет порядка трех часов.

Помимо очевиднейших комбинаций, типа «123456», люди по-прежнему часто используют и другие слабые пароли, которые крайне легко угадать. Среди них можно перечислить: «football», «iloveyou», «letmein» и «pokemon».

Исследователи напоминают, что при выборе пароля следует избегать очевидных шаблонов или повторений, например букв или цифр, расположенных рядом друг с другом на клавиатуре. Добавление заглавной буквы, символов и цифр тоже может помочь сделать пароль надежнее. Также ни в коем случае не следует использовать личную информацию в качестве пароля, например дату рождения или имя.

Полный список худших паролей 2020 года можно найти в блоге специалистов, а ниже можно увидеть ТОП-10.