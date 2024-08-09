США оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні на 125 млн. доларів

9 серпня Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

“Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби”, – зазначили в Пентагоні.

До цього пакету допомоги входять:

ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

багатофункціональні радари;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

боєприпаси до стрілецької зброї;

підривне обладнання та боєприпаси;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Це 63-й пакет допомоги від адміністрації Байдена з серпня 2021 року, яке буде надано Україні зі запасів Міністерства оборони. // LB.ua