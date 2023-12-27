США виділяють військову допомогу Україні ще на 250 мільйонів доларів
Сполучені Штати Америки надали Україні пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, що допоможе Україні протистояти російській агресії.
Новий пакет допомоги містить в собі:
- додаткові боєприпаси для систем ППО NASAMS;
- зенітні ракети Stinger;
- компоненти системи ППО;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- понад 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, у Конгресі США не змогли схвалити запит Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад 60 млрд доларів передбачено для України.
Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.
Учора, 20 грудня, стало відомо, що Конгрес пішов на канікули без схвалення запиту Байдена. При цьому коштів, передбачених для допомоги Україні, у США залишилося на один пакет військової допомоги.