Приватбанк з 1 серпня подовжив термін використання всіх карток, навіть прострочених, ще на 24 місяця
«З 1 серпня 2023 року ПриватБанк подовжує період використання всіх карток на 24 місяця. Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці», – йдеться у повідомленні.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
У банку уточнили, що за картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:
- оплата в магазинах по POS-терміналу;
- зняття готівки в банкоматах;
- операції в Приват24;
- поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).
Водночас для оплат в інтернеті ПриватБанк пропонує клієнтам створити Digital картку в «Приват24» і перерахувати на неї кошти.Tweet