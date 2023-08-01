Приватбанк з 1 серпня подовжив термін використання всіх карток, навіть прострочених, ще на 24 місяця

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«З 1 серпня 2023 року ПриватБанк подовжує період використання всіх карток на 24 місяця. Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці», – йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

У банку уточнили, що за картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

  • оплата в магазинах по POS-терміналу;
  • зняття готівки в банкоматах;
  • операції в Приват24;
  • поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

Водночас для оплат в інтернеті ПриватБанк пропонує клієнтам створити Digital картку в «Приват24» і перерахувати на неї кошти.

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