Starlink вже працює в Україні

Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink, яку Ілон Маск передав Україні вже працює в Києві.

«Успіх! SpaceX Starlink працює в Києві! Dishy поставили просто за моїм вікном, навіть без налаштувань», — йдеться у повідомленні.

За данними сервісу Speedtest, швидкість завантаження коливається від 100 до 200 МБ/с.

Як повідомлялося, Ілон Маск відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.