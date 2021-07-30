Столичні поліцейські ліквідували нарколабораторію та вилучили наркотики і психотропи на ₴70 мільйонів

Потужність лабораторії дозволяла зловмисникам виготовляти щомісяця близько 50 кілограмів психотропу. Аби приховати свою незаконну діяльність, п’ятеро осіб облаштували її в одному з сіл Житомирської області. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 2,5 тонни прекурсорів для виготовлення «Альфа PVP», а також близько п’яти кілограмів уже готового психотропу.

Задокументували протиправну діяльність групи наркодилерів та викрили місцезнаходження лабораторії з виготовлення психотропної речовини оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у м. Києві ДБН НПУ спільно з правоохоронцями Печерського управління поліції, під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури.

Правоохоронці з’ясували, що незаконними оборудками займалося четверо чоловіків та одна жінка, від 19-ти до 29-ти років. Безпосередньо за виготовлення психотропної речовини «Альфа PVP» відповідали двоє чоловіків. Надалі готовий «товар» інші спільники реалізовували за допомогою поштових відправлень та шляхом «закладок».

Гроші за психотропи приймали на електронні гаманці та в подальшому виводили через банківські картки. З метою конспірації зловмисники орендували будинок в одному із сіл Житомирської області, де облаштували підпільну лабораторію для виготовлення психотропних речовин. Територію обладнали камерами цілодобового відеоспостереження. Потужність нарколабораторії дозволяла виготовляти щомісяця близько 50-ти кілограмів психотропу.

Вчора, 28 липня, правоохоронці за силової підтримки бійців поліції особливого призначення №1 поліції Києва викрили та затримали членів угруповання. Проведено ряд санкціонованих обшуків, які проходили на території Київської та Житомирської областей, а також у столиці.

Загалом працівники поліції вилучили понад 2,5 тонни прекурсорів, близько 5 кг «Альфа PVP» у кристалізованому стані та 100 літрів — у рідкому, а також розфасовані канабіс і мефедрон. Крім того, виявлено гроші, мобільні телефони, пристрої для зважування та пакування заборонених речовин, спецодяг і захисні маски-респіратори. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів складає понад 70 мільйонів гривень.

Трьох активних фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже готують усім членам групи повідомлення про підозру у вчиненні злочинну, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки вилучено великі об’єми хімічних речовин та, враховуючи їх вибухонебезпечність, до проведення заходів були залучені бійці ДСНС Попільнянського району.

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Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України