Столичным предпринимателям расширили льготы на время карантина

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В частности, в случае полного прекращения деятельности у предпринимателей есть льготы по оплате за аренду помещений и размещение средств передвижной и сезонной торговли.

Власти Киева напомнили, что для столичных предпринимателей во время суровых карантинных ограничений действуют льготы.

У предпринимателей есть возможность фактически не платить за пользование коммунальным имуществом /фото УНИАН Владимир Гонтар

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Харченко.

«Осознавая свою ответственность перед столичным бизнесом, и исключительно в пределах нашей компетенции, столичная власть еще в марте прошлого года приняла ряд решений относительно местных льгот всем предпринимателям. А в декабре 2020 года по инициативе городского головы Виталия Кличко Киевсовет принял решение не только продлить льготы для столичного бизнеса, но и расширить их», — прокомментировал Харченко.

В частности, по его словам, у предпринимателей есть возможность фактически не платить за пользование коммунальным имуществом в арендованных у города помещениях и не платить по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли в случае полного прекращения деятельности на весь период невозможности работы.

Харченко напомнил, что в случае же осуществления деятельности (если она не запрещена по условиям карантина) предприниматели имеют возможность платить только 50% от размера определенных местных сборов за весь период любых карантинных ограничений.

«Городские власти сознательно идут на недополучение доходов в местный бюджет ради поддержки киевских предпринимателей», — отметил заместитель председателя КГГА. // УНИАН

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