Столичным предпринимателям расширили льготы на время карантина

В частности, в случае полного прекращения деятельности у предпринимателей есть льготы по оплате за аренду помещений и размещение средств передвижной и сезонной торговли.

Власти Киева напомнили, что для столичных предпринимателей во время суровых карантинных ограничений действуют льготы.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Харченко.

«Осознавая свою ответственность перед столичным бизнесом, и исключительно в пределах нашей компетенции, столичная власть еще в марте прошлого года приняла ряд решений относительно местных льгот всем предпринимателям. А в декабре 2020 года по инициативе городского головы Виталия Кличко Киевсовет принял решение не только продлить льготы для столичного бизнеса, но и расширить их», — прокомментировал Харченко.

В частности, по его словам, у предпринимателей есть возможность фактически не платить за пользование коммунальным имуществом в арендованных у города помещениях и не платить по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли в случае полного прекращения деятельности на весь период невозможности работы.

Харченко напомнил, что в случае же осуществления деятельности (если она не запрещена по условиям карантина) предприниматели имеют возможность платить только 50% от размера определенных местных сборов за весь период любых карантинных ограничений.

«Городские власти сознательно идут на недополучение доходов в местный бюджет ради поддержки киевских предпринимателей», — отметил заместитель председателя КГГА. // УНИАН