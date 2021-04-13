Створення та просування сайтів, з чого почати?

Чисто теоретично, будь яка людина може створити власний сайт. Питання полягає в іншому, чи буде він приносити користь? Чи будуть його індексувати пошукові системи?

Успішний сайт це не лише красива картинка, тобто дизайн. Це скоріше технічна сторона питання та гарний контент, яким буде наповнено площадку. Новачки частіше за все роблять помилку в тому, що починають створення сайту саме з дизайну, це в корені невірно. Дизайн розробляється в останню чергу, проте з чого ж тоді варто розпочинати? Спеціалісти веб-студії Zelios допомагають розібратись в цьому.

Ключові етапи створення сайту

Отже, спробуємо покроково пройти весь шлях створення сайту, від того моменту, коли ви зрозуміли, що варто його створити і до того часу, коли він з’явився.

Етапи створення сайту:

З самого початку потрібно визначитись з тим, для чого саме вам потрібен сайт. Це буде мати вплив на наповнення, його структуру, і звичайно на методи, завдяки яким буде відбуватись просування. Спочатку потрібно буде досконало вивчити вашу цільову аудиторію, зрозуміти їх психологію та визначити методи впливу. Обираємо хостинг та домен. На третьому етапі прописується технічне завдання. Це буде основний документ, в якому будуть прописані усі нюанси, всі вимоги до майбутнього сайту. Написання текстів для наповнення. Будь який сайт має текстову часину, саме з неї потрібно починати наповнювати площадку. Для цього варто залучити копірайтерів, спеціалістів, що розуміються на таких поняттях як SEO, ключові слова, вимоги пошукових систем, технічні завдання. Розробляємо дизайн орієнтуючись на тематику. Оптимізуємо, тобто складаємо карту релевантності, реєструємо у пошукових системах, додаємо карту сайту для кращої індексації, підключаємо сертифікати, прописуємо теги, тощо. Проводимо верстку. Наповнюємо відповідним контентом. Встановлюємо лічильники веб-аналітики.

Отже, стає зрозуміло, що розробка розпочинається з ідеї. Тобто потрібно зрозуміти для чого вам сайт, що саме ви бажаєте донести користувачу, якими методами ви це будете робити. Крім того важливо пам’ятати що розробка сайтів https://zelios.studio/uk/stvorennya-sajtiv/ це хоч і цікава проте складна робота і робити її повинні професіонали, які спеціалізуються на розробці та просуванні сайтів різної складності.

Обираємо вид сайту

Після того, як була народжена ідея, коли ви вже розумієте для чого вам потрібен сайт, саме час подумати про те, як він буде виглядати. Тобто визначити якого виду буде сайт:

сайт-візитка;

промо-сайт;

інтернет магазин;

корпоративний, тощо.

Тут також важливо розписати структуру сайту. Фахівці радять для початку розписати це все на папері і лише потім переносити в код.

Так само на папері краще прописувати дизайн та структуру. Повірте, що ви витратите набагато менше часу, якщо пропишете все на паперовому носії, це і кольори сайту, і відстань між елементами. Гірше буде, якщо робити це все в графічному редакторі, а потім переробляти.

Як просувати свій сайт?

Якщо ви задумались над створенням власної площадки, то швидше за все ви маєте поняття, що таке SEO просування сайту . Це комплекс дій, направлений на просування бренду, фірми, продукту або послуги. Це досить складний процес, який потребує пильної уваги.

В загальному SEO просування матиме 4 основні етапи:

аудит сайту та аналіз наявного попиту;

знаходження та виправлення технічних нестикувань;

формування семантичного ядра;

оптимізація сайту як внутрішньо, так і зовнішньо.

Ціль такого просування: отримати якомога більше результатів у видачі пошукових систем.