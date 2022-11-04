Сучасні системи безпеки: Як організувати IP-відеоспостереження

IP відеоспостереження на сьогодні залишається доволі дорогим задоволенням, але серйозно економить час на реалізацію без втрати якості контролю. Для його організації знадобиться мобільний телефон або планшет, – зазначають спеціалісти компанії 360 PROTECT.

Можливості IP відеоспостереження

За допомогою ip-відеоспостереження з мережевих камер можна передавати зображення з камери в будь-яку точку земної кулі. Таке обладнання просто поєднується з іншими комп’ютерними пристроями, передаючи зображення у цифровому форматі. Як зазначають експерти компанії, така система дозволяє:

контролювати великі будівельні та торгові майданчики;

спостерігати за співробітниками торгового залу, за касою та збереженням товару;

контролювати дії няньки, яка приходить посидіти з дитиною;

управляти діяльністю цілої мережі торгових точок, процесами відвантаження та навантаження;

отримувати зображення об’єктів, що знаходяться в русі, наприклад, на парковці для транспортування.

Відтепер немає потреби в їх підключенні до комп’ютера через USB-вхід, що робить обладнання мобільнішим. Це самостійні пристрої, що працюють в мережі Інтернет або локальній мережі. При використанні глобальної мережі відеомоніторинг відбувається в режимі авторизації через логін та пароль, що видається користувачам окремої системи. Можна взагалі організувати доступ кількох рівнів або заблокувати для певних груп користувачів.

Питання швидкості інтернету для роботи камер відеоспостереження стало актуальним після появи IP обладнання. Швидкість інтернет-з’єднання повинна бути хоча б 0,5 Мб/сек швидкості. Чим вища швидкість каналу зв’язку, тим краща буде якість зображення.

Організація віддаленого відеоспостереження

Можна організувати його з виділеною IP-адресою або без неї. У першому випадку знадобиться отримання адреси, тому що без неї система не зможе коректно знаходити об’єкт. Наявність адреси дозволить забезпечити з’єднання із відеосервером замовника. Статична адреса буде виділена провайдером і закріплена за конкретною системою відеоспостереження.

Якщо виділеної адреси немає, доведеться скористатися досить дорогими послугами операторів мобільного зв’язку. Чим більше переглядів зображень з камер, тим більше доведеться викласти за тарифом. Але є можливість скористатися безлімітними пакетами, які зменшать витрати на організацію відеоспостереження.

Ще один варіант полягає в тому, що компанії-посередники за певну абонентську плату надають власний обліковий запис, за яким вже закріплено IP-адресу. Для цього потрібно встановити додатковий сервер на об’єкті. Після автоматичного підключення в мережі відбувається реєстрація під логіном та паролем на певному сервісі. Вони і замінять виділену адресу і дозволять переглядати картинку, яку пише камера відеонагляду.