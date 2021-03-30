Суд оштрафував жінку, син якої прогуляв майже 700 уроків

Червоноградський міський суд Львівщини визнав винною в неналежному виконанні батьківських обов’язків місцеву жительку Марію.

Як зазначено в постанові суду, малолітній син з вересня 2020 до кінця лютого 2021 без поважних причин прогуляв 691 урок.

Жінці доведеться заплатити 1700 грн штрафу і 454 грн судового збору.

Додамо, що маму не вперше притягують до адміністративної відповідальності за сина. Раніше її також штрафували за крадіжки дитини, помилковий виклик «швидкої» і прогули в школі. // Вартові еспресо