Судді КСУ та політики внесли зміни до реєстру декларацій, поки він був закритий

Голова КС Олександр Тупицький задекларував 181 тисячу гривень зарплати, яку він отримав 29 жовтня, наступного дня після закриття реєстру.

П’ятеро суддів Конституційного суду (КС) та двоє політиків внесли нові відомості про свій майновий стан до реєстру декларацій, поки той був закритий Нацагентством з запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на Єдиний державний реєстр декларацій.

Так, голова КС Олександр Тупицький задекларував 181 тисячу гривень зарплати, яку він отримав 29 жовтня, наступного дня після закриття реєстру. Повідомлення про зміни в майновому стані він вніс того ж дня.

Того ж дня зарплати отримали і задекларували судді КС:

Володимир Мойсик (голосував «за» рішення КС) – 211,6 тисячі гривень;

Ірина Завгородня (голосувала «за» рішення КС) – 201,3 тисячі гривень;

Сергій Головатий (голосував «проти» рішення КС) – 206,4 тисячі гривень;

Олександр Литвинов (голосував «за» рішення КС) – 189,4 тисячі гривень.

На день раніше, 28 жовтня, 221,93 тисячі гривень отримав суддя Віктор Колісник (голосував «проти» рішення КС). Повідомлення про це він вніс до реєстру також 29 жовтня, коли доступ до системи був закритий для громадян.

Суддя Литвинов, крім зарплатні, задекларував також отриманий кредит на 1,5 мільйона гривень.

Серед тих, хто вніс зміни до декларацій, є також нардеп від «Опозиційної платформи – За життя» та бізнесмен Григорий Суркіс, який був серед ініціаторів скасування е-декларування. Він вніс інформацію про погашення кредиту на загальну суму 100,98 мільйона гривень.

За період, поки реєстр був закритий, інформацію до нього подав також п’ятий президент Петро Порошенко. Він задекларував 22,5 мільйона гривень дивідендів від свого інвестиційного фонду. Зміни були внесені за 45 хвилин після того, як доступ обмежили.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснив, що антикорупційне законодавство «створює передумови для неправомірного впливу на суд».

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що КСУ діяв у власних інтересах, ухвалюючи це рішення. Водночас, через рішення КСУ НАЗК закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій.

Ввечері 29 жовтня після засідання РНБО та рішення Уряду доступ відновили. // LB.ua