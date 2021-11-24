Суддя, який визнав поета Стуса «особливо небезпечним рецидивістом», домігся більшої пенсії

Окружний адмінсуд Києва розглядав позов судді у відставці більше восьми місяців

Колишній служитель Феміди зазначив у позові, що отримує щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 90% суддівської винагороди. Однак після зміни самого розміру суддівської винагороди позивач почав домагатися перерахунку коштів у Головному управлінні Пенсійного фонду в Києві. Зокрема, наполягав на перерахунку, починаючи з січня 2020 року. Для цього надав довідку вже ліквідованого Апеляційного суду Київської області. Натомість Пенсійний фонд відповів відмовою.

Тоді Фещенко у березні 2021 року подав до суду. Окружний адмінсуд з’ясував, що право на пенсію за віком або щомісячне довічне грошове утримання мають чоловіки 1955 року народження і старші, які працювали суддями і вийшли у відставку.

Окремо суд посилався на твердження Конституційного суду, який вважає, що щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці має бути співмірним із суддівською винагородою, яку отримує чинний суддя. У разі збільшення розміру такої винагороди перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці має здійснюватися автоматично. До прикладу, нині оклад судді апеляційного суду становить понад 105 тис. грн (або 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

Окружний адмінсуд зробив висновок, що в екссудді Фещенка з’явилася підстава на перерахунок щомісячного довічного грошового утримання після рішення Конституційного суду від 18 лютого 2020 року, який визнав неконституційним один із пунктів закону про судоустрій і статус суддів.

Крім цього, суд стягує з Пенсійного фонду на користь позивача 908 грн судового збору.

Додамо, що повноваження судді Петра Фещенка було припинено 8 травня 1996 року Указом президента Леоніда Кучми. Підставою послужила письмова заява про відставку служителя Феміди.

Як відомо, Петро Фещенко був головуючим у кримінальній справі за обвинуваченням українського поета Василя Стуса в «антирадянській діяльності та пропаганді». 2 жовтня 1980 року суддя Фещенко дав Василю Стусу 10 років тюрми, половину з яких поет мав відбути у виправно-трудовій колонії. Суд також визнав Стуса «особливо небезпечним рецидивістом». Помер поет 4 вересня 1985 року у радянському таборі. Його було реабілітовано вже посмертно, у 1990 році.

Ще один колишній одіозний служитель Феміди, який у 1987 році засудив до розстрілу бійця Української повстанської армії Івана Гончарука, вже виграв подібний процес і вибив собі гігантську пенсію. Ідеться про екссуддю Апеляційного суду Волинської області Бориса Плахтія. Торік за рішенням суду йому перерахували пенсію. І тепер суддя у відставці отримує понад 200 тис. грн на місяць.

Нагадаємо засуджений Плахтієм Іван Гончарук був останнім воїном УПА, якого засудили до смертної кари в СРСР. Наприкінці квітня 2021 року Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій повністю реабілітувала Гончарука.

Персону Бориса Плахтія суспільство активно обговорювало також у контексті іншої історії: у березні 2021 року його доньку, суддю Інну Плахтій, було обрано членкинею Вищої ради правосуддя.