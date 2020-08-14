Судитимуть дует аферистів, які під приводом рекламних акцій ошукували пенсіонерів

Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб за фактом вчинення шахрайських дій.

Чоловік та жінка підходили до потерпілих на вулиці та пропонували взяти участь у акції від одного зі столичних супермаркетів.

Використовуючи маніпуляції та психологічний тиск на потерпілих, шахраї вказували, що для отримання акційних купонів та безоплатної побутової техніки необхідно довести свою платоспроможність, продемонструвавши наявність грошових коштів.

Довірившись шахраям, пенсіонери передавали їм наявні грошові кошти, після чого аферисти зникали.

Таким чином протягом червня 2020 року зловмисники ошукали двох пенсіонерів на суму 46 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 190 КК України скеровано до Деснянського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Прес-служба прокуратури міста Києва