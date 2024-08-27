«Татаров вбивав чеченців у Києві»: як у мережі відреагували на слова його патрона Зеленського

Главу держави обурило питання журналіста щодо оцінки діяльності представників ОПУ.

Президент України Володимир Зеленський під час форуму “Україна 2024. Незалежність” у вівторок, 27 серпня заявив, що Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Києві та дорікнув журналісту, що він у цей час був поза межами української столиці. ZN.UA зібрало добірку реакцій у мережі на слова українського лідера.

Нагадаємо, що Олег Татаров вважається негласним координатором діяльності правоохоронних органів з боку Офісу президента. Ще у 2020 році НАБУ оголосили йому про підозру в причетності до дачі хабара за фальсифікацію експертизи в епізоді про заволодіння коштами Національної гвардії. Щоправда згодом справу забрали до СБУ, а у 2022 році її закрили. Татаров і сьогодні залишається на посаді.

Олег Татаров – колишній начальник Головного слідчого управління МВС України часів Януковича, який за часів Євромайдану, особисто переконував ЗМІ і зарубіжних послів, що мітингувальники стріляють самі в себе.

Він також заявляв, що силовики силоміць розганяли протестувальників на Майдані Незалежності під час протестів у 2014 році, тому що “допомагали розчистити територію центру Києва вночі, щоб не заважати проїзду транспорту”. Водночас він наголошував, що міліція не “застосувала сили і спецзасобів”.