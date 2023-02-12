Telegram-канал «Джокер» скинув маску: його адмін працює на племінника Корбана

Скандальний Telegram-канал «Джокер» належить голові партії “УКРОП” Геннадію Корбану, про що раніше інформував нардеп Олександр Дубінський. А головний адміністратор цього каналу – член партії «Слуга народу» Кравець Роман Олександрович, пише «Фраза»
з посиланням на власні джерела у кіберполіції.
Видання вказує, що Кравець у списку партії СН перебуває під номером 153. На виборах до Ради у 2019 році він не пройшов, але може стати народним депутатом України, якщо хтось із чинних нардепів – “слуг” втратить мандат.
Роман Кравець, за даними порталу «Генштаб»
, народився в Херсон, але працює і проживає у Дніпрі. На громадських засадах він був виконавчим директором у ГО «Дніпропетровська обласна молодіжна рада». Крім того, Роман – заступник директора з інформаційних технологій та безпеки у компанії «ССЛ Консалтинг», яка належить племіннику Геннадія Корбана, громадянину Ізраїлю – Ігорю Бірману. Останній паралельно являється засновником
ще цілої низки підконтрольних Корбану підприємств у Дніпрі.
Подейкують, що телеграм-канал «Джокер» прославився тим, що видаючи себе за високопоставлених чиновників вів приватні листування з народними депутатами, які потім публікував.
У «Джокері» зараз понад 88 тис. підписників. Канал й надалі часто захищає інтереси Корбана, критикуючи Банкову. Наприклад, канал писав
, що свідчення з Корбана у «справі судді Чауса» нібито вибивали «за вказівкою голови ОП Андрія Єрмака».
Також, кажуть, що канал часто посилався на дописи інших телеграм-каналів, які визнані СБУ «проросійськими». Мова, зокрема, про «Резидент».
«Джокер» активно критикує
президента України Володимира Зеленського за позбавлення Корбана українського громадянства, називаючи відповідне рішення “фейковим”.
Нагадаємо, що Геннадія Корбана було розбавлено українського громадянства через наявність у нього ізраїльського. Президент Володимир Зеленський тоді заявив
, що рішення про припинення українського громадянства бізнесмена Геннадія Корбана законне, і «немає підстав для спекуляцій у цьому питанні».