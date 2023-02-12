Telegram-канал «Джокер» скинув маску: його адмін працює на племінника Корбана

Скандальний Telegram-канал «Джокер» належить голові партії “УКРОП” Геннадію Корбану, про що раніше інформував нардеп Олександр Дубінський. А головний адміністратор цього каналу – член партії «Слуга народу» Кравець Роман Олександрович, пише «Фраза» з посиланням на власні джерела у кіберполіції.

Видання вказує, що Кравець у списку партії СН перебуває під номером 153. На виборах до Ради у 2019 році він не пройшов, але може стати народним депутатом України, якщо хтось із чинних нардепів – “слуг” втратить мандат.

Роман Кравець, за даними порталу «Генштаб» , народився в Херсон, але працює і проживає у Дніпрі. На громадських засадах він був виконавчим директором у ГО «Дніпропетровська обласна молодіжна рада». Крім того, Роман – заступник директора з інформаційних технологій та безпеки у компанії «ССЛ Консалтинг», яка належить племіннику Геннадія Корбана, громадянину Ізраїлю – Ігорю Бірману. Останній паралельно являється засновником ще цілої низки підконтрольних Корбану підприємств у Дніпрі.

Подейкують, що телеграм-канал «Джокер» прославився тим, що видаючи себе за високопоставлених чиновників вів приватні листування з народними депутатами, які потім публікував.

У «Джокері» зараз понад 88 тис. підписників. Канал й надалі часто захищає інтереси Корбана, критикуючи Банкову. Наприклад, канал писав , що свідчення з Корбана у «справі судді Чауса» нібито вибивали «за вказівкою голови ОП Андрія Єрмака».

Також, кажуть, що канал часто посилався на дописи інших телеграм-каналів, які визнані СБУ «проросійськими». Мова, зокрема, про «Резидент».

«Джокер» активно критикує президента України Володимира Зеленського за позбавлення Корбана українського громадянства, називаючи відповідне рішення “фейковим”.