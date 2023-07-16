Відома співачка «наїхала» на Кошового та Винника, які «не бачать себе на фронті»

Марія Бурмака зазначила, що ніхто не хоче помирати, проте хтось іде та воює, а хтось себе там “не бачить”.

Українська співачка Марія Бурмака гнівно висловилася про слова артистів-чоловіків, які “не бачать себе на фронті”. Вона пригадала слова гумориста Євгена Кошового, який розповідав, що з нього не вийде гарного військового. Схожі висловлювання були й у Олега Винника.

“Я б хотіла запитати, який з мого рідного брата артилерист – 43 бригада. А який з мого двоюрідного брата з Харкова, який зараз під Харковом знаходиться? А які бійці з тих хлопців? Який був боєць і взагалі військовий був з Романа Ратушного? Блискуче освічений хлопець! А який був вояка був з Артемія Демида? Це хлопці, які пішли і тримали свій чин, і багатьох з них вже немає. І цей список величезний. Треба, щоб усі розуміли, що немає спеціальних людей, яких готували до війни!” – заявила Бурмака в інтерв’ю Аліні Доротюк.

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Вона зазначила, що не існує “вікінгів” та людей, яких спеціально готували до повномасштабної війни. За словами Бурмаки, нікому не хочеться ризикувати своїм життям або помирати. Вона поставила у приклад співака Віталія Козловського, який отримав повістку та теж пішов служити, хоча не має досвіду.

“Який вояка з Віталіка Козловського, якого зараз призвали у військо? І тим не менш. Тому це абсолютно хибне уявлення, що хтось призначений до війни, хтось не призначений до війни. Усі сини своїх матерів, які їх люблять, які не хочуть, щоб вони воювали. І ніхто не хоче помирати, є інстинкт – людина не хоче помирати. Це перший базовий інстинкт. Але люди йдуть і захищають батьківщину, щоб ми з вами сиділи і записували зараз інтерв’ю в центрі Києва”, – резюмувала Бурмака.

Що Винник та Кошовий говорили про службу на фронті

Олег Винник заявляв, що він шкодує через те, що не пішов на фронт на початку повномасштабної війни. Втім, нині він себе “заспокоює” тим, що у нього нібито “інший фронт”.

А Євген Кошовий говорив, що не збирається на фронт, бо у нього немає навичок. За словами гумориста, так він нібито нічим не допоможе країні.

“У мене ніяких навичок немає. Мене в перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим… Ні-ні, я поки не збираюся”, – стверджував в одному з інтерв’ю Кошовий. // УНІАН