У Броварах УПЦ МП позбавили права користування землями

Міська рада Броварів Київської області прийняла рішення позбавили права УПЦ Московського патріархату користуватися землями. Мова йде про чотири земельні ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Броварської районної державної адміністрації Олексія Дорошенка в Facebook.

“Броварська міська рада прийняла рішення щодо припинення договорів постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП Йдеться про 4 земельних ділянки на яких розташовано 5 храмів”, – зазначив Дорошенко.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Росії у Броварській громаді ПЦУ належали лише чотири храми, а УПЦ МП – 11. Проте за рік ситуація змінилася. Тепер на території громади ПЦУ володіє 10 храмами.